Namorada de Leonardo DiCaprio rebate ataques ao seu relacionamento com o ator

A modelo argentina Camila Morrone utilizou a conta dela no Instagram para rebater os ataques constantes de haters ao seu relacionamento com o ator Leonardo DiCaprio. Em seus stories da rede social, ela publicou um vídeo no qual desabafou sobre a agressividade de pessoas incomodadas com sua vida amorosa com o astro.

“Eu acabei de ler alguns comentários na minha conta do Instagram e, meu Deus, as pessoas são tão más e cheias de raivas com pessoas sobre as quais elas não sabem nada”, afirmou a modelo. “Acho que só espero que as pessoas aprendam a viver com um pouco menos de ódio e aprendam a investir seus tempos e interesses em outro lugar, porque viver sem ódio é algo muito bom”, disse.

Veja também:

De lingerie, Anitta posa para revista colombiana: ‘Sempre fui muito sensual’

Cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner morre após ser atropelado em Nova York

Com apenas 22 anos, a modelo, que namora o ator de 44, postou um registro em preto e branco do ator Humphrey Bogart com a atriz Lauren Bacall. “Um amor como esse”, escreveu a modelo na legenda de seu post. Vale lembrar que Bacall tinha 19 anos quando começou a se relacionar com Bogart, enquanto ele tinha 45. Os dois ficaram juntos até a morte dele em 1957.

Camila Morrone nasceu em Buenos Aires, em 1997, mesmo ano de lançamento de ‘Titanic’, filme que marcou a carreira de DiCaprio. Ela e o ator foram vistos juntos pela primeira vez em dezembro de 2017 e estão juntos desde então.