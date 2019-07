Morre a atriz Ruth de Souza, aos 98 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Ruth de Souza morreu neste domingo, 28, no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde estava internada. A artista tinha 98 anos de idade.

Nascida em Engenho de Dentro, no Rio, Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Com uma carreira extensa, ela foi uma pioneira da televisão brasileira, com mais de 20 novelas no currículo.

Ruth trabalhou em diversas emissoras, como TV Tupi, TV Excelsior, Record e Globo, onde atuou em novelas como A cabana do Pai Tomá, O Rebu, O Bem-Amado, Duas Vidas, Sinhá Moça, O Clone, entre outras.

Seu último trabalho na televisão foi na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, que estreou em 2018.