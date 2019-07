Fortnite World Cup: assista AO VIVO às finais da categoria 'Solo'

O campeonato Fortnite World Cup se encerra neste domingo (28), a partir das 14h, com as finais da categoria "Solo". Cerca de 40 milhões de jogadores competiram e deram o seu melhor, mas apenas 100 deles irão competir em uma partida que definirá o campeão mundial do battle royale mais popular do mundo.

Entre os participantes estão cinco brasileiros: Leleo, Lasers, Kurtz, Drakonz e Nicks. O prêmio para o vencedor do Fortnite World Cup é de 3 milhões de dólares – cerca de R$ 11,3 milhões. Todos os colocados são premiados, totalizando 15,3 milhões de dólares para os finalistas – cerca de R$ 57,8 milhões.

A final funcionará em uma série de seis partidas e os jogadores competirão pela primeira colocação ao batalharem pelas melhores posições em cada disputa. Veja como funciona a pontuação:

Victory Royale (1º lugar): 10 pontos

2º lugar ao 5º lugar: 7 pontos

6º lugar ao 15º lugar: 5 pontos

16º lugar ao 25º lugar: 3 pontos

26º lugar ao 100º lugar: 1 ponto

Cada eliminação de um oponente também vale 1 ponto!

Em caso de empate, os fatores de desempate são: maior número de Victory Royales, maior média de eliminações por partida, média de posição por partida e, se o empate persistir, cara ou coroa.

É possível assistir à competição ao vivo pelo YouTube, Twitch e Twitter.