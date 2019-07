Catia Fonseca estreia no teatro com stand-up comedy

Depois das telinhas, os palcos. A apresentadora Catia Fonseca se prepara para estrear no teatro. Conhecida pelo bom humor e grande proximidade com o público, a apresentadora da Band estreia o espetáculo de stand-up comedy "Melhor da Noite" em 8 de agosto.

Na sua estreia do teatro, a apresentadora está acompanhado de companheiros da TV. Os humoristas Guilherme Uzeda e Diego Becker, que trabalharam com a apresentadora em diferentes momentos, levam seus personagens para o palco. Uzeda interpreta Tia, que fez parte do "Mulheres", da Gazeta, enquanto Becker colabora com Miro e Paula Ayala.

Catia, que atualmente comanda o "Melhor da Tarde" (sacou a referência?) na Band, leva um pouco desse clima para o palco, com um convidado diferente a cada apresentação, além de comentários das últimas fofocas que serão transmitidas ao vivo pela internet. A direção fica a cargo de Rodrigo Riccó, marido a apresentadora.

Serviço

"Melhor da Noite", com Catia Fonseca, Guilherme Uzeda e Diego Becker

De 8 a 29 de agosto

Quintas, às 21h

Preços: R$ 35 (meia-entrada) a R$ 70

No Teatro Gazeta – Avenida Paulista, 900 – São Paulo

Vendas: Ingresso Rápido