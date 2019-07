Netflix: Confira as séries que estreiam ou retornam à plataforma em agosto

Chegou a hora de programar a vida social do mês de agosto de acordo com as estreias das séries da Netflix!

Sim, confesse que as decisões do que maratonar ou não a cada mês norteiam sua rotina e escolha abaixo o que assistir, entre retornos e estreias.

Estreias das séries da Netflix em agosto de 2019

Retornos

Derry Girls: Temporada 2 (2/8/2019)

Parece que as coisas finalmente vão mudar na Irlanda do Norte, mas os problemas de Erin e suas amigas na escola estão longe do fim.

Cara Gente Branca: Volume 3 (2/8/2019)

Uma sociedade secreta, um novo professor e uma epidemia de insegurança deixam Sam, Lionel, Joelle e seus amigos desesperados por respostas.

GLOW: Temporada 3 (9/8/2019)

Durante uma série de apresentações em Las Vegas, a união da equipe é ameaçada por disputas de poder, tensões sexuais e novas prioridades.

As Telefonistas: Temporada 4 (9/8/2019)

Em meio às mudanças sociais de 1931, as amigas acabam envolvidas em um assassinato e precisam solucionar o crime antes que uma delas seja condenada.

MINDHUNTER: Temporada 2 (16/8/2019)

Na temporada 2 da série, a Unidade de Ciência Comportamental passa da teoria à prática ao participar da busca implacável por um assassino de crianças.

Dinheiro à Mesa: Temporada 2 (27/8/2019)

No reality show com apresentação de Fred Sirieix, donos de 12 restaurantes conceituais disputam um investimento milionário que pode mudar suas vidas.

Supermães: Temporada 3 (29/8/2019)

Na nova temporada, Kate toma decisões questionáveis mas acaba se reaproximando de Anne. Frankie encontra o sucesso, e uma personagem retorna à série.

Jogos Sagrados: Temporada 2 (Disponível em agosto)

Com o destino de Mumbai em jogo, Singh parte em busca da mente por trás de um plano diabólico: um enigmático guru ligado ao terceiro pai de Gaitonde.

Estreias

Wu Assassins (8/8/2019)

Nesta série de ação e artes marciais, um jovem chef une forças com uma policial para desvendar um antigo mistério e eliminar assassinos sobrenaturais.

O Diretor Nu (8/8/2019)

Após sua vida desmoronar, Toru Muranishi investe na indústria pornô. A lista de seus inimigos cresce a cada sucesso e fracasso, mas os lucros também.

Sintonia (9/8/2019)

O funk, a religião e o crime influenciam a vida de três jovens da periferia de São Paulo, que estão lutando para realizar seus sonhos. Série idealizada por KondZilla.

Vítima Número 8 (16/8/2019)

Os diferentes lados de um terrível atentado terrorista na Espanha são retratados em meio à investigação para encontrar os autores do crime.

45 rpm (16/8/2019)

A história do surgimento de um astro do rock, das pessoas por trás do seu sucesso e do selo musical que mudou as regras do jogo nos anos 60.

Frontera verde (16/8/2019)

Ao investigar uma série de assassinatos na Amazônia, uma detetive de Bogotá se depara com magia, nazistas e suas verdadeiras origens.

Hyperdrive (21/8/2019)

Os melhores pilotos de racha do mundo desafiam seus limites em carros turbinados na maior e mais sinistra pista com obstáculos já construída.

O Cristal Encantado: A Era da Resistência (30/8/2019)

Toda história tem um começo. Místicos, Skeksis e Gelflings estão de volta nesta trama que antecede os acontecimentos do clássico filme de Jim Henson.

Styling Hollywood (30/8/2019)

Eles são o estilista e o designer de interiores queridinhos das celebridades! Mas manter o sucesso e a clientela satisfeita não é uma tarefa fácil.

The A List (30/8/2019)

Em um acampamento paradisíaco, segredos sombrios transformam as férias dos sonhos de um grupo de jovens em um terrível pesadelo.

Mandamentos de um Serial Killer: Temporada 1 (30/8/2019)

Nesta série belga, dois detetives tentam capturar um agressor que atrai a atenção da mídia ao usar os Dez Mandamentos como inspiração para seus crimes.