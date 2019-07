Cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner morre após ser atropelado em Nova York

O cachorro do casal Joe Jonas e Sophie Turner morreu após ser atropelado por um carro durante um passeio pelas ruas de Nova York. O pet chamava Waldo e era uma celebridade no Instagram, com mais de 45 mil seguidores, e foi adotado pelos artistas em abril do ano passado.

O cantor e a atriz classificaram o acidente que resultou na morte de Waldo como “bizarro”. O cão da raça Alaskan Klee se assustou com uma pessoa que caminhava próximo a ele, e acabou indo para o meio da rua, onde foi atropelado.

O jornal New York Post relata que Turner e Jonas compareceram em uma delegacia na noite da última sexta, 26, para registrar o acidente. Antes de procurar as autoridades, o casal passou com um terapeuta para falar sobre a morte trágica.

Até o momento, Sophie e Joe ainda não se pronunciaram publicamente sobre a morte do cãozinho. Apesar de apenas uma foto publicada no Instagram, a conta de Waldo na rede social está repleta de mensagens lamentando a morte dele.