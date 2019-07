Última temporada de Lucifer será mais longa, anuncia Netflix

A despedida de "Lucifer" será mais longa, anunciou nesta sexta-feira (26) a Netflix. A quinta temporada, que estreia só no ano que vem, terá 16 episódios – seis a mais do que o previsto anteriormente. As informações são do site da revista "Entertainment Weekly".

Leia mais:

Na trama, Lucifer, interpretado por Tom Ellis, se cansa do inferno e vem viver na Terra. Aqui, ele passa a dirigir uma boate e ajuda a polícia a resolver crimes, graças a seus poderes do submundo.

A série foi cancelada pela Fox após três temporadas, mas, graças à movimentação dos fãs, a Netflix resolveu dar um fim digno para a história. A quarta temporada estreou em maio na plataforma.

A quinta temporada ainda não tem data de estreia.