Maior festival de humor do mundo, Risadaria chega ao último fim de semana em SP

Maior festival de humor do mundo, o Risadaria encerra sua 10ª edição neste domingo (28). A reta final do evento conta com dois SuperShows que acontecem nesta sexta-feira (26). O primeiro, às 19h, reúne Ben Ludmer, Marlei Cevada, Rodrigo Cáceres, Délio Macnamara e Marcus Cirillo no Teatro Sérgio Cardoso.

Às 21h, é a vez de Victor Sarro, Rogério Morgado e Arianna Nutt ocuparem o palco do Teatro João Caetano.

O fim de semana, por sua vez, é totalmente dedicado às crianças, com atrações concentradas no Sérgio Cardoso.

No sábado (27), 14h, a diversão fica por conta do espetáculo “O Botão Mágico”. Às 16h, o riso parte do Palhaço Fonzo.

No domingo, a Trupe DuNavô comanda dois shows: “É Mesmo uma Palhaçada” (14h) e “Irmãos Carreto” (16h).

A entrada para todas as apresentações do Risadaria é gratuita.