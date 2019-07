Metro Indica: Shows, espetáculos, exposições e muito mais dicas para curtir o fim de semana

A sexta-feira (26) chegou e, com ela, mais uma edição do Metro Indica, com sugestões de lazer e entretenimento para o seu fim de semana. Confira dicas de como aproveitar São Paulo nestas sexta, sábado e domingo.

Música

Virgínia Rosa. A cantora apresenta um show em celebração aos 95 anos de nascimento do compositor Paulo Vanzolini com a participação de Ellen Oléria, Áurea Martins e Toninho Ferragutti. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sexta (26), às 21h. R$ 40.

Zé Ramalho. Em comemoração aos seus 40 anos de carreira, o cantor apresenta músicas que fizeram sucesso na música popular brasileira. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777). Sexta (26), às 22h30; e dom., às 20h. R$ 140.

Festival Latinidades. O encerramento do festival focado em mulheres negras conta com shows da DJ Donna, A. M. Strings, Laylah Arruda e a moçambicana Zav, além de Bia Ferreira e Doralyce. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel.: 4003-6860). Sábado (27), a partir das 20h. R$ 60.

Humberto Gessinger. O cantor apresenta músicas do disco “A Revolta Dos Dândis” (1987) e outras composições de diversas fases de sua carreira. No Sesc Parque Dom Pedro 2º (pça. São Vito, s/n, tel.: 3111-7400). Sábado (27), às 18h. Grátis.

Teatro

‘Ordinários’. A Cia. LaMínima apresenta um espetáculo em que três soldados, em missão, descobrem os segredos que um esconde do outro e o quanto são inadequados para o mundo da guerra. No Sesc 24 de Maio (r. 24 de maio, 109, Centro, tel.: 3350-6300). Sexta (26) e sábado (27), às 20h. Dom., às 18h. R$ 20.

Erudito

Concerto na Cripta. O espaço recebe o Coro da Orquestra Sinfônica de Goiânia para comemorar seus 100 anos de existência. Na Catedral da Sé (praça da Sé, s/n, Sé, tel.: 3107-683). Sábado (27), às 16h. Grátis.

Exposição

Marepe: Estranhamente Comum / Divulgação

‘Marepe: Estranhamente Comum’. A exposição conta, em 30 obras, a trajetória de vida do artista baiano. Na Estação Pinacoteca (lg. General Osório, 55, Luz, tel.: 3335-4990). Abre sábado (27), às 11h. De qua. a seg., das 10h às 17h30. Grátis. Até 28/10.

TV

‘Sinfonia da Necrópole’. O filme acompanha Deodato (Eduardo Gomes), um aprendiz de coveiro que reavalia as consequências de mexer com a morte. No canal pago Arte1. Sábado (27), às 18h; e dom., às 22h30.

Dança

‘Retina’. O Camaleão Grupo de Dança (MG) apresenta um espetáculo sobre a capacidade humana de reter informações visuais. No Sesc Santo Amaro (r. Amador Bueno, 505, tel.: 5541-4000). Sábado (27), às 20h. R$ 17.