Masp funciona até meia-noite no último fim de semana com mostra de Tarsila do Amaral

Os responsáveis pela exposição "Tarsila Popular" comemoram o sucesso da mostra que já foi vista por mais de 350 mil pessoas. Na terça-feira (23), com entrada gratuita, o Masp (Museu de Arte de São Paulo) recebeu 8.818 visitantes, recorde histórico para um único dia na instituição.

Por causa da grande procura, o museu, localizado na avenida Paulista, vai funcionar neste sábado (27) e domingo (28) até a meia-noite. Em entrevista à rádio BandNews FM, o curador Fernando Oliva conta que toda a carreira da pintora brasileira Tarsila do Amaral está presente na mostra.

O público pode saber mais sobre a artista por meio dos textos que ficam nas paredes, ao lado dos quadros. As explicações também estão no catálogo que está batendo o recorde de vendas com quase 10 mil exemplares.

No domingo, última dia da mostra em cartaz, a entrada será gratuita a partir das 19h. O ingresso inteiro custa R$ 40. Também ficam em cartaz só até domingo as mostras sobre têxteis pré-colombianos e sobre arquiteta Lina Bo Bardi, que projetou o prédio do Masp.