The Handmaid's Tale tem quarta temporada confirmada pela Hulu

A série "The Handmaid's Tale" teve a quarta temporada confirmada nesta sexta-feira (26) pela plataforma de streaming Hulu. As informações são do site da revista Variety.

O drama inspirado no livro de Margaret Atwood exibe os últimos episódios da terceira temporada nos Estados Unidos. No Brasil, a série é exibida pelo canal Paramount e na Globoplay.

Desde a estreia, em 2017, a produção tem colecionado premiações, como os Emmy de melhor série dramática em 2017 e de melhor atriz para Elisabeth Moss. Na história, ela vive June, transformada em aia depois que os direitos das mulheres são gravemente tolhidos quando um grupo totalitário assume o poder nos Estados Unidos.

"Rebatizada" como Offred, ela é designada a uma família com o objetivo de gerar uma criança. Na prática, ela sofre estupros sistemáticos pelo dono da casa, com a anuência silenciosa de sua esposa.

Ao longo das três temporadas, a produção foi além das páginas escritas por Atwood e criou um universo próprio.