Diversão a céu aberto: Confira os festivais do fim de semana em São Paulo

Festivais convidam público a curtir música e cinema de graça em espaços públicos de São Paulo neste fim de semana. Confira a programação:

Festival BB Seguros de Blues e Jazz

O que é?

O festival reúne expoentes nacionais e internacionais do jazz e blues, além de promover atividades infantis. A grande atração desta 5ª edição é o guitarrista americano Robert Cray (foto)

Quando é?

Sábado (27), das 11h às 19h

Onde é?

No Parque Villa-Lobos (av. prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros)

Line-up

11h – Festival BB Seguros Brass Band

11h35 – Dynamic Jazz Quartet

12h40 – Tributo a Eric Clapton

13h45 – Ricardo Herz Trio

14h50 – Thiago Espírito Santo convida Maurício Einhorn

16h10 – Sérgio Dias convida Luiz Carlini

17h30 – The Robert Cray Band

FAM Festival

O que é?

O evento conta com shows de jazz, blues e música instrumental, atrações infantis e food trucks

Quando é?

Sábado (27) e domingo, entre 10h e 20h

Onde é?

No Parque Burle Marx (av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade)

Destaques

Sábado

11h45 – Trio Sinhá Flor

16h15 – Beatles para Crianças

17h30 – Sax in the Beats

Domingo

13h45 – Toninho Ferragutti

15h – Orquestra Moderna

18h30 – Grupo Ares

19h30 – Alma Thomas canta Aretha Franklin

Cine Autorama

Cine Autorama / Danilo Ramos

O que é?

Sessões de filmes no estilo drive-in: você vê o filme no carro, com áudio transmitido por rádio. Reserve seu lugar no site cineautorama.com.br

Quando é?

Sexta (26) e sábado, às 19h15 e 22h, e no domingo, às 18h15 e 21h

Onde é?

No Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda)

Programação

Hoje

19h15 – Que Horas Ela Volta?

22h05 – O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Amanhã

19h30 – Gravidade

22h – Bohemian Rhapsody

Domingo

18h15 – Benzinho

21h10 – Lady Bird