Trailer de 'Zumbilândia 2' reúne elenco original, dez anos depois

Você não leu errado! Dez anos se passaram desde o lançamento de "Zumbilândia", comédia de 2009 que ajudou a explodir a moda dos filmes sobre apocalipses zumbi. Agora, mesmo com a leve saturação do tema, a gangue original está de volta, com a mesma energia de antes.

Nesta quinta-feira (25), o trailer da segunda parte da história foi divulgado pela Sony.

"Zombieland: Double Tap", ainda sem título oficial em português, terá o mesmo diretor e quarteto de protagonistas. Emma Stone e Abigail Breslin, interpretando duas irmãs, se unem à Woody Harrelson e Jesse Eisenberg para caçar ameças por lugares diversos nos Estados Unidos – até mesmo a Casa Branca.

Quem dirige é Ruben Fleischer, e a continuação do enredo tem estreia marcada para 11 de outubro.

Confira o trailer abaixo: