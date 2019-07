Pabllo Vittar lança música com britânica Charli XCX nesta quinta

Parceria de Pabllo Vittar e Charli XCX, Flash pose será lançada nesta quinta-feira, 25. A canção é o primeiro single de 111, o terceiro álbum de estúdio da artista brasileira.

"É uma música que fiz para as pessoas se divertirem, daquelas que quando você escuta tem vontade de dançar na mesma hora. É bem animada, espero que todo mundo tenha essa sensação e se jogue na pista", contou Pabllo Vittar ao E+.

A drag queen conta que a música foi gravada em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Nos divertimos bastante, a Charli é uma querida, então foi aquela coisa que 'nem parecia trabalho'."

Esta foi a segunda vez que as duas se encontram em estúdio. Em 2018, a cantora britânica lançou I Got It, que foi gravada com Pabllo, Brooke Candy and CupcakKe. A artista brasileira conta que desde então elas continuaram se falando.

"Charli é uma artista incrível que admiro muito. Quando a convidei para gravar essa nova música comigo, ela topou na hora! Eu a amo e a energia dela fez toda diferença!"

Sobre o novo álbum, Pabllo adianta que é um trabalho "bastante pessoal" e a primeira parte dele será divulgada ainda neste ano. "Eu busquei colocar mais ritmos que eu escuto e amo, mas não deixei de lado minhas raízes. Agora chega de spoiler!"