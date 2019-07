Netflix produz comédia com Erasmo Carlos e Larissa Manoela

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (25) a produção do filme "Modo Avião", protagonizado por Larissa Manoela.

A novidade é a volta de Erasmo Carlos às telonas – e interpretando outro personagem que não ele mesmo, como nos tempos da Jovem Guarda. O Tremendão vai viver Germano, nada menos que o avô de Ana (Larissa), uma influenciadora digital que é obrigada a deixar a internet, na marra, após sofrer um acidente grave.

Refugiada na casa do avô no interior, Ana resolve ajudá-lo no conserto de seu velho Mustang. É aí que ela conhece João (André Frambach), que trabalha na oficina mecânica de sua mãe, Antônia (Dani Ornellas).

O elenco também conta com Katiuscia Canoro, que interpreta a dona da marca que impulsiona a carreira de influencer de Aba,

O longa-metragem, que estreia direto na plataforma da Netflix, é baseado em uma história escrita pelo roteirista mexicano Alberto Bremmer. A versão brasileira é comandada por César Rodrigues (que dirigiu "Vai que Cola – O Filme"). No roteiro, uma dupla também ligada a Vai que Cola: Renato Fagundes, responsável pelo argumento do filme e Alice Name-Bomtempo, que escreveu a série para o Multishow.