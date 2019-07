MasterChef Brasil: 'Tenho que centrar a cabeça e focar para alcançar meu sonho', diz Helton

Na reta final do MasterChef Brasil, os participantes traçam suas estratégias para se garantirem nas próximas fases da competição. O mineiro Helton Oliveira revelou que não aguenta mais fazer provas de eliminação e quer focar em subir para o mezanino.

“A gente tem que focar nas vantagens agora na reta final do jogo, eu estou mais perto da final, e meu maior objetivo é a bolsa de estudos. Quem não quer vantagem nessa altura do jogo, né? Eu estou com sangue no olho. Vou focar em todas as provas pra subir no mezanino e não fazer eliminação. Não aguento mais fazer prova de eliminação”, disse em entrevista ao Portal da Band.

Na prova de reproduzir uma receita de família da chef Paola Carosella, Helton teve a desvantagem de não experimentar o prato feito pela jurada, o que prejudicou seu rendimento: “Fui muito prejudicado por não experimentar o prato. Eu não sabia a consistência, não sabia se era ácido. A maior dificuldade foi chegar no sabor do molho mais perto do dela, essa essência da bagagem que faz a gente único, faz a receita dela única também. Chegar na essência da família dela pra mim foi difícil”, frisou.

O cozinheiro contou que tinha estudado a receita do ravioli de espinafre com molho de tomate e frango prato no livro de Paola, mas acabou focando em uma receita de coelho, por que tinha medo da prova envolver a proteína, e acabou deixando este prato de lado.

“Eu foquei tanto no prato que não lavei as folhas da salada, também deixei na geladeira e ressecou, murchou as folhas. Poderia ter ganhado a prova, o próprio Jacquin falou que eu tinha tudo pra ganhar, e a salada prejudicou meu trabalho”, contou.

Mas o mineiro disse que está focado em melhorar e chegar na grande final do programa: “Eu tenho que centrar minha cabeça agora, tenho que focar, é meu sonho. Estou vivendo para isso. Agora estou oscilando em pratos bons e ruins, mas é isso, aprender com os erros e seguir em frente para vencer”, finalizou.