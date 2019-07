Lingerie day ainda existe? Posts engraçados superam tom sexy da hashtag criada há 10 anos

Para quem usa o Twitter desde os primórdios, a hashtag Lingerie Day gera um misto de nostalgia com questionamento: 'Isso ainda existe?', perguntam-se os 'anciões' das redes sociais. Existe, sim! #LingerieDay liderou os Trending Topics do Brasil no início da manhã desta quinta-feira, 25 de julho.

Criada há dez anos no próprio Twitter, a 'corrente' que incentiva que as pessoas compartilhem cliques de si mesmos em suas roupas de baixo ainda tem adeptos da proposta inicial: muitos publicaram selfies de calcinha e sutiã e cueca. Até Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira em "A Dona do Pedaço" entrou na onda, já que ela é uma influenciadora digital.

Paolla Oliveira, ou melhor, Vivi Guedes no #LingerieDay / Reprodução

Mas a versão 2019 do "LingerieDay" se destaca muito mais pela 'zoeira' do que propriamente pelo tom sexy das imagens.

Muita gente aproveitou o sucesso e entrou na onda para empreender. Não faltou oferta de vendas. Mas convém checar a procedência dessas peças publicitárias, viu?

#lingerieday vendo monza tubarao 94 completo tumultin so pega e anda pic.twitter.com/7H73QajLCO — ex void do edge (@donodocanil) July 25, 2019

Vendo chevette da firma novinho, apenas com alguns riscos na lateral #lingerieday pic.twitter.com/OGZTN7gZoa — Lucas (@lukatxD) July 25, 2019

O @Rakasi0 virou um case de sucesso e inspirou outros a negociarem seus desapegos.

#lingerieday Vendo ps4 semi usado por 1400 reais, vem com 8 jogos e um headset pic.twitter.com/euksIrZQEX — Rakasinh (@Rakasi_) July 25, 2019

Autoestima é tudo na vida, não é mesmo?

Só as mais gatas:

Como começou o Lingerie Day?

A hashtag começou como brincadeira entre Fabio Rodrigues e Fernando Gravata, famosos tuiteiros à época.

"A coisa toda surgiu como uma grande brincadeira. Tínhamos acabado de entrar no Twitter e comentei com o Gravz como todo dia era um 'day' novo. Brincamos que o pessoal devia fazer coisas devidamente héteras e másculas e fazer o que todo o resto do mundo faz, ver mulher pelada", disse em entrevista ao site Tech Tudo em 2012.

Mas a adesão foi imediata e cuecas, calcinhas e sutiãs começaram a aparecer na rede, ganhando depois até uma página hospedada no site Não Salvo, hoje desativada. Desde então, todo 25 de julho é lingerie day nas redes brasileiras.