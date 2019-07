Marca de maquiagem de Lady Gaga terá frete grátis para o Brasil

Os fãs de Lady Gaga estão ansiosos desde o início do mês para a chegada dos produtos da nova marca de maquiagem da cantora. No começo de julho, Lady Gaga anunciou a criação de sua linha de cosméticos, a Haus Laboratories, que será vendida na Amazon a partir de setembro deste ano.

A novidade agora é que o frete dos produtos sairá de graça, inclusive para o público brasileiro. Mas a medida vale apenas para quem comprar até o fim da pré-venda, que está estimada para terminar no dia 17 de setembro. E atenção: as maquiagens serão despachadas após essa data.

Produtos como batom, sombra e blush podem ser adquiridos no site da Haus Laboratories. É possível comprar duplas de pigmentos líquidos e o conjunto brilhante sai por R$ 148. No site, também é possível calcular o valor das taxas e impostos e há a opção de pagamento no ato da compra – ou quando o produto chegar ao país.

