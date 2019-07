La Casa de Papel: Estes foram os episódios mais complicados da 3ª parte

Javier Gómez Santander, o roteirista de “La Casa de Papel”, revelou quais foram os episódios mais complicados da terceira parte da série.

Em seu Twitter, ele contou aos fãs que tiveram que modificar muitas coisas do capítulo 6, 7 e partes do 8 e praticamente reescrevê-los.

“Era demência. Não havia deus capaz de filmar. Vinicio Garcia – Coordenador da Diretoria da Vancouver Media – ficou uma hora e meia listando problemas. E ele estava mais certo do que um santo. Foi a nossa mão colocando muitas ações e complicações. Aquilo não era humano. Tivemos que voltar a escrever o capitulo 6. Dois meses de trabalho no lixo. Isso interrompeu o capítulo seis, partes do cinco, o sétimo e tudo o que tínhamos do oitavo. Um mês por capítulo, faça as contas. e voltei para Madri com essa cara. Mas sabe? Os novos ficaram melhores!”, desabafou.

Lembrando que as dificuldades parecem ter começado no episódio 5, que realiza o “Plano Alcatraz” e segue para o episódio 6 – totalmente reescrito – em que toda a equipe da Inspetora Sierra que entrou no Banco da Espanha é pega pelos assaltantes e obrigada a cantar o clássico “Bella Ciao”.

Se essas situações já pareciam difíceis, dá para imaginar como eram as ideias iniciais?