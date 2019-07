Grey's Anatomy: Foto do elenco e apelido da 16ª temporada são divulgados

Agora já é mais do que oficial e os doutores estão reunidos para 16ª temporada de Grey's Anatomy! O perfil oficial da série publicou uma foto do elenco reunido para as gravações dos próximos episódios que irão ao ar em 26 de setembro nos Estados Unidos.

De acordo com o Cinemablend, assim como a 15ª foi chamada de “Temporada do Amor”, esta já ganhou o apelido de “Temporada Doce”, trazendo bastante esperança para os personagens que ficaram por um fio nos últimos capítulos.

No Brasil, a 16ª temporada de Grey's Anatomy deve estrear entre o fim de outubro e início de novembro.