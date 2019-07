Festival de Veneza: Documentário de Bárbara Paz sobre Babenco é um dos representantes do Brasil

Dois títulos produzidos no Brasil estão no Festival de Cinema de Veneza, que anunciou sua seleção oficial nesta quinta-feira (25). Um deles é "Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", documentário dirigido por Bárbara Paz, terá exibição na mostra Venice Classics.

O Festival de Cinema de Veneza será realizado entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A atriz foi casada com o cineasta Hector Babenco de 2010 a 2016, ano de sua morte. No longa-metragem, que marca sua estreia como diretora, Bárbara fala sobre os últimos anos de vida do argentino, que permaneceu produzindo enquanto enfrentava um duro tratamento contra o câncer. O diretor é responsável por "Pixote – A Lei do Mais Fraco" (1980) e "O Beijo da Mulher Aranha", pelo qual foi indicado ao Oscar em 1986.

O outro representante brasuca é "A Linha", na seleção de produções de realidade virtual. Rodrigo Santoro empresta a voz ao filme, que mostra a história dos bonecos Rosa e Pedro pela São Paulo dos anos 1940. A direção é de Ricardo Laganaro.