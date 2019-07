Dia dos Avós: Idosos têm cursos e agenda cultural especial em São Paulo no fim de semana

O Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho, cai em uma sexta-feira neste ano. Boa oportunidade para celebrar ao lado dos velhinhos da família ou, melhor ainda, incentivá-los a visitar espaços culturais de São Paulo.

Nesta sexta e, em alguns casos, no fim de semana, bibliotecas, museus e a Sala São Paulo têm programação especial para os idosos.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, também oferece cursos de tecnolocia.

Confira abaixo todas as informações:

Visitas guiadas

Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16 – Luz – São Paulo. Tel. (11) 3777-9721)

A casa da Orquestra Sinfônica de São Paulo tem nesta sexta (26), às 12h30, e no sábado (27), às 13h30, visitas guiadas que abordam a importância da sala de concertos como patrimônio histórico e marco da cidade e explicam o funcionamento do local. É preciso confirmar a visita antecipadamente em: [email protected].

Pinacoteca de São Paulo (Praça da Luz, 2, Luz– São Paulo. Tel.: (11) 3324-1000)

A Pinacoteca oferece, de quarta a segunda, o “Programa Meu Museu”, ação dedicada a promover visitas educativas e atividades de criação expressiva para grupos de idosos e cursos de formação a profissionais que trabalham com essa faixa etária. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail: [email protected].

Cursos e atividades

Biblioteca Parque Villa-Lobos (Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros – São Paulo. Tel.: 3024-2500)

Espaço oferece cursos gratuitos com o tema "Tecnologia Dia a Dia", que ensinam idosos como usar celulares, redes sociais e computadores. São várias turmas que abrem conforme a demanda. Interessados podem se inscrever de terça a sexta, diretamente no balcão da biblioteca ou pelo telefone (11) 3024-2500.

MIS (Av. Europa, 158 – Jardim Europa – São Paulo. Tel.: (11) 2117-4777)

Nesta sexta-feira (26), acontece a “Oficina de Tecnologias Manuais”, inspirada na mostra Björk Digital, com aulas de crochê.

Museu de Arte Sacra (Av. Tiradentes, 676 – Luz – São Paulo. Tel.: (11) 3326-3336)

No sábado (27), às 15h, o “Desenhança”, atividade em que os avós e seus netos poderão investigar, a partir de desenhos, a nova coleção de pinturas ibero-americanas incorporadas ao acervo do museu.

Museu da Imigração (Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – São Paulo. Tel.: (11) 2692-1866)

A oficina “Ponto a Ponto” acontece no sábado (27), às 15h, e apresenta técnicas diferenciadas de artesanato. Para participar, é necessário se inscrever pelo e-mail: [email protected].

Bate-papo

Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – São Paulo. Estação Carandiru do Metrô – Linha 1-Azul. Tel.: 2089-0800)

No sábado (27), às 11h, o bate-papo “Segundas Intenções”, com o escritor, jornalista e frade dominicano Frei Betto. O autor vai conversar com o público sobre suas 60 obras já publicadas e editadas no Brasil e no exterior.