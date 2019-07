Cinemas fazem sessões com degustação de cerveja

O documentário “Em Busca da Cerveja Perfeita” está em cartaz desde a semana passada, mas as sessões que acontecem a partir desta quinta-feira (25) ganham um sabor especial.

Pessoas com mais de 18 anos que forem assistir ao filme poderão degustar alguns rótulos de cerveja durante a exibição. O serviço está incluso no preço do ingresso, que custa R$ 15.

Dirigido por Heitor Dhalia, o documentário entrevista 20 especialistas e passeia por 3 países para apresentar a história da bebida e discutir o que o futuro reserva a esse mercado cada vez mais aquecido.

Em São Paulo, as sessões acontecem diariamente, até o dia 31, no Kinoplex Itaim, às 21h30; e no Espaço Itaú Frei Caneca e Espaço Itaú Pompeia, às 21h. É possível comprar o ingresso antecipadamente pelo site Sympla.