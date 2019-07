Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam outra criança no Maláui

Titi, a popular filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, ganhou um irmão mais novo, nascido no mesmo país que ela. O casal de atores adotou um menino de 4 anos no Maláui, diz o jornalista Leo Dias em seu blog no UOL.

Bless Ewbank Gagliasso, como o menino deve ser registrado, chega ao Brasil na próxima semana com os pais. Segundo Dias, a audiência que concedeu a adoção ao casal ocorreu após um processo que durou aproximadamente dois anos.

Os pais de Titi chegaram a falar sobre a vontade de adotar mais uma criança, mas mantinham sigilo por conta das leis de adoção do país de origem dos filhos. Assim como Madonna, que adotou quatro crianças no país, Giovanna e Gagliasso mantêm uma instituição no Maláui.

Chissomo, nome de batismo de Titi, chegou ao Brasil em maio de 2016, seis anos após o casamento dos pais.