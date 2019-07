'As Trapaceiras': Anne Hathaway aposta em comédia rasgada com Rebel Wilson; leia entrevista

Vencedora do Oscar por “Os Miseráveis” (2012), Anne Hathaway volta à telona, ao lado de Rebel Wilson, em um remake da comédia “Os Safados” (1988), estrelada por Steve Martin e Michael Caine.

Entrevista com Anne Hathaway

Como é trabalhar com alguém como Rebel Wilson?

Ela brilha! Quando a conheci, ela me surpreendeu porque é uma mulher reservada e bastante relaxada em comparação ao que vemos nos filmes. Fiquei muito impressionada pelo seu talento. Ela pode mentir e você acredita em tudo!

Você acha que Josephine Chesterfield é muito diferente de outras personagens que você já interpretou?

Acho que sim. Quando estrelei “O Diário da Princesa” (2001), fui associada a uma garota doce e sem noção. Daí, quando fiz “Os Miseráveis”, sofri muito. Josephine é diferente. Ela é confiante e sempre tem tudo sob controle. Ela é gananciosa e calculista. Isso é o que há de mais incrível em ser atriz: poder apresentar novos personagens.

Você acha que as mulheres do filme são poderosas?

Acho que chamamos um pouco a atenção para isso. Lembro de meus pais me dizerem: “seu gênero não deve limitar quem você é, não há nada que você não possa fazer e ninguém pode diminuí-la por ser mulher.” Cresci com essa ideia, mas foi um choque para mim quando fui para o mundo real. Hoje todo mundo já fala sobre igualdade, especialmente em Hollywood, e acho que este é um grande momento para lutar por isso, mas ainda há muito a ser feito.

De que tipo de comédias você mais gosta?

Sempre busco trabalhar em projetos que tenham recados positivos. A vida já é tão dura que é ótimo ver uma boa história que te deixa confortável.