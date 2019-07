Pegando fogo! Anitta divulga parceria quentíssima com DJ Snake e Sean Paul

Tá explicado o calor desta quinta-feira (25)! A cantora Anitta divulgou mais uma parceria internacional. A canção "Fuego", do segundo álbum de estúdio de DJ Snake, conta também com as vozes de Sean Paul e Tainy.

O produtor francês coleciona sucessos como “Taki Taki”, com Selena Gomez, Cardi B e Ozuna, e “Let Me Love You”, com Justin Bieber. Seu novo álbum, “Carte Blanche”, já está disponível nas plataformas de streaming.

“Fuego” ganhou um lyric vídeo no Youtube. Confira!