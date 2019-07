Vídeo em que Danilo Gentili leva uma garrafada é 'armação'

O vídeo que circula nas redes que mostra o comediante Danilo Gentili levando uma garrafada é armação, avisa a assessoria do SBT. Nas imagens, o apresentador do The Noite está sendo quando é atingido pelas costas e cai no chão. Outros frames mostram Gentili com a testa sangrando. A comoção aumentou depois que ele agradeceu o carinho dos fãs no Twitter. "Já estou bem", disse.

Quem 'agrediu' Gentili foi o colega Diguinho Coruja. A 'cena' aconteceu na última terça-feira (23), durante gravação do programa "Em Revista com Evê Sobral", da Rede Brasil.

De acordo com reportagem do UOL, a emissora de Silvio Santos esclareceu que foi uma brincadeira combinada pelo programa. "Com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos, gravando o The Noite normalmente já na tarde desta quarta-feira", disse o SBT.

Diguinho também reforçou a história com o post abaixo:

Veja o vídeo publicado pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.