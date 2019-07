Morre Rutger Hauer, ator de Blade Runner e Feitiço de Áquila

Rutger Hauer, o vilão Roy Batty de "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982), morreu na última sexta-feira (19), aos 75 anos.

O ator holandês morreu em casa, após uma doença não especificada por seu agente, Steve Kenis, que confirmou a notícia à revista Variety. Segundo a reportagem, Hauer descobriu a enfermidade pouco tempo antes.

O enterro ocorreu nesta quarta-feira (24), no país de origem do ator.

O principal papel do holandês foi como o líder dos replicantes que rivalizavam com o personagem de Harrison Ford no clássico da ficção científica dirigido por Ridley Scott. O filme não impressionou muito nas bilheterias, mas tornou-se cult. Ganhou, em 2017, uma continuação dirigida por Denis Villeneuve.

Hauer em Blade Runner (1982) / Reprodução/Blade Runner

Três anos após o lançamento de "Blade Runner", Hauer fez outro papel que marcou os fãs do cinema nos anos 1980, agora como o herói romântico de "Ladyhawke – O Feitiço de Áquila". Na mesma década, fez ainda "A Morte Pede Carona" (1986) e "Fúria Cega" (1989).

O ator holandês em "Ladyhawke - O Feitiço de Áquila" / Reprodução

Apesar de aparições mais discretas em Hollywood, ele não parou. Além de colaborações frequentes com o diretor holandês Paul Verhoeven (que dirigiu também nos anos 1980 "Robocop"), ele continuou sua carreira nos Estados Unidos.

Em 2005, ele fez "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Batman Begins" (2005). Na TV, participou de "True Blood", série da HBO e "Galavant", na ABC.

Lançamentos póstumos

O ator deixou obras ainda a serem lançadas. De acordo com as listagem do site IMDb, ele participou dos filmes "Tonight at Noon", "Emperor" e "Break" que estão em pré-produção. Hauer filmou também a minissérie "A Christimas Carol", adaptação da obra de Charles Dickens produzida por Ridley Scott. Na história, ele interpretou o Fantasma do Natal Futuro.