Fogaça se passa por participante e engana jurados do MasterChef Portugal

O chef Henrique Fogaça aproveitou as férias em Portugal para pregar uma peça nos jurados do MasterChef lusitano. O brasileiro visitou os estúdios do talent show na TVI e fingiu ser um cozinheiro amador para tentar um avental na competição.

O MasterChef Brasil é um sucesso também no país europeu, e tanto os chefs quanto a apresentadora Ana Paula Padrão são muito conhecidos por lá.

Para não correr o risco de ser reconhecido pelos jurados, Fogaça teve que usar um disfarce e escondeu todas as suas tatuagens: “Minha mãe estaria muito feliz em me ver sem nenhuma tatuagem”, brincou o cozinheiro.

Os chefs portugueses Rui Paula, Miguel Rocha Vieira e Nuno Bergonse, jurados do programa em Portugal, não reconheceram o chef brasileiro, que logo revelou sua identidade e apresentou um prato para a avaliação.

Henrique Fogaça também foi convidado para participar de um episódio do MasterChef Portugal e garantiu que um dos três chefs lusitanos deve participar como convidado da competição culinária no Brasil.