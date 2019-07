La Casa de Papel: O encontro que pegará fogo na parte 4ª parte da série

Para aqueles que já terminaram a terceira parte de “La Casa de Papel” e estão ansiosos para os próximos episódios – ainda sem data de estreia definida –, resta apenas teorizar os próximos acontecimentos importantes da série.

Pensando nisso, já podemos prever um encontro que deve pegar fogo na próxima parte do drama espanhol: o encontro de Lisboa (Itziar Ituño) e Inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri).

Já sabemos que a nova encargada das negociações do assalto é implacável e muito mais extrema do que Rachel foi nas temporadas interiores. No entanto, ainda existe muito mais histórias por trás desta personagem que explicarão seu caráter.

No decorrer do assalto é possível perceber que Lisboa e Sierra já se conhecem e a possibilidade de um encontro tenso, que revele situações do passado entre as ex-colegas, é mais do que certa.

Certamente os novos episódios também contarão mais sobre a gravidez desta personagem e sua vida pessoal, explicando melhor sua frieza e inteligência para lidar com as situações.

Alguns usuários chegaram apontar que Sierra tinha muitas semelhança com Tatiana, ex-namorada de Berlim que sabe todos os detalhes do plano usado pelos ladrões, supondo que ambas poderiam atém ser a mesma pessoa.

necesito saber si Tatiana y la inspectora Sierra son la misma persona, ayudaaa#LaCasaDePapel3 pic.twitter.com/Xi7t2CfPVM — Lesly (@Lesly75967777) July 22, 2019

No entanto, essa teoria cai por terra quando analisamos que o Professor conhece Tatiana pessoalmente e investigou a Sierra minuciosamente antes de colocar tudo em prática, mencionando sua gravidez na primeira negociação com a inspetora.

Preparado para ver o encontro explosivo de Lisboa e Sierra nos próximos episódios?