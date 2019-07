Atriz de 'Station 19' fala sobre relação da série com 'Grey's Anatomy'

Depois de assumir que adoraria ver seu personagem Andy em um romance com Jackson (Jesse Williams), Jaina Lee Ortiz falou sobre como é trabalhar em “Station 19”, spin-off de “Grey's Anatomy”, uma das séries mais exitosas da ABC.

“Na época em que fui contratada, ainda não sabia Station 19 seria um spin-off de Grey's Anatomy. Só foi decidido depois… Quando soube, senti a pressão aumentar. Eu estava animada e esperava que tivéssemos o mesmo sucesso”, confessou em entrevista ao portal Télé Star.

Na conversa, a atriz também contou que passou por todos os testes físicos necessários para se tornar uma bombeira e que fisicamente, foi “a coisa mais difícil que teve que fazer na vida”. Além disso, ela revelou seus personagens favoritos do drama médico que agora irá se relacionar ainda mais com “Station 19”.

“Eu amo os personagens Bailey (Chandra Wilson) e Cristina (Sandra Oh). Mas parei de assistir depois da sétima temporada. Eu era uma atriz novata, fora do mercado de trabalho na época, e tive que fazer algo com a minha vida. Eu me levantei do meu sofá para encontrar trabalho. Era hora de eu parar de assistir séries o dia todo”, contou.

De acordo com o Deadline, o presidente da ABC Entertainment, Karey Burke, anunciou que os fãs “podem esperar eventos de crossover entre essas séries todas as semanas”. A showrunner de “Grey's Anatomy”, Krista Vernoff, inclusive já entrou para o time de colaboradores de “Station 19”.