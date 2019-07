Exposição 'Tarsila Popular' faz fila de espera do Masp durar até 5 horas

Quem passou ontem na frente do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista, não pôde deixar de notar a enorme fila que se organizava no Vão Livre do museu e dava a volta no quarteirão. O motivo de tanta gente reunida é a reta final da exposição “Tarsila Popular”.

A exposição que apresenta obras de Tarsila do Amaral (1886-1973), uma das principais pintoras brasileiras do século 20, termina neste domingo. A popularidade, a proximidade do fim da mostra e a entrada gratuita às terças explicam a fila de ontem.

A estimativa para entrar no Masp era de cinco horas. Vale a pena ficar tanto tempo esperando? “Sim!”, foi a resposta da professora Silvana Valenti, 53. Estudante de artes, a filha dela, Yasmin Ferrante, 29, completa: “Vale pela oportunidade de ver Tarsila do Amaral em São Paulo, porque é algo que demorou muitos anos para acontecer”.

Entretanto, algumas pessoas não conseguiram entrar. Foi o caso do segurança patrimonial Júlio Nogueira, 29.

"Somos de Franca (localizada a 400 km de São Paulo) e precisamos retornar às 16h, porque viemos de excursão. Infelizmente ficamos mais de 4h na fila e não conseguimos ver o evento", disse ele.









Para dar conta da demanda, o museu ficará aberto das 10h às 21h na sexta-feira e até a meia-noite, no sábado. Hoje, amanhã e domingo funcionará das 10h às 19h.

A assessoria do museu dá a dica: o espaço fica mais vazio nas últimas horas do dia. O ingresso custa R$ 40.

Até o último domingo (21), a mostra recebeu 350 mil visitas, ficando atrás da individual de Monet, que levou 400 mil pessoas ao museu em 1997. A expectativa é que Tarsila supere o francês.