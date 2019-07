Britto Jr arruma discussão com mulheres e gays após dizer que Piovani precisa de homem

O jornalista Britto Jr., ex- Record, foi chamado, ao mesmo tempo, de machista e homofóbico depois de dar um 'conselho' a Luana Piovani em seu Twitter na madrugada desta quarta-feira (24). "A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem sem parceiros, por falta de heteros no mercado", disse ele ao reproduzir uma reportagem sobre a separação da atriz e do surfista Pedro Scooby.

Chamado de machista pela afirmação, ele acabou arranjando confusão também com a comunidade LGBTQI+ ao afirmar que, como heterossexual, ele integrava uma minoria agora. E que o preconceito havia "mudado de lado".

O youtuber Pedro HMC resumiu as críticas de outras pessoas na plataforma. "O frágil hetero tão inseguro e babaca que acha que mulher precisa de homem pra tomar jeito e ainda não consegue esconder sua homofobia de maneira completamente desnecessária no comentário".

Britto rebateu algumas respostas, o que fez com que o debate se acalorasse. O resultado? Britto Jr. ocupou o posto de primeiro lugar nos Trending Topics durante toda a manhã de quarta.

Veja alguns tuítes:

É de quem pensa assim que eu tô falando. Nenhum homem pode ser condenado por gostar de mulher. https://t.co/hI93IiD82P — Britto Jr. (@brittojr) July 24, 2019

Isso que você relata é um trauma causado pelo preconceito. Algo que eu jamais faria com ninguém. https://t.co/lJeWp6kEYv — Britto Jr. (@brittojr) July 24, 2019

Velho e ultrapassado é o seu pensamento, cooptado por alguém. https://t.co/YwTgAGySXI — Britto Jr. (@brittojr) July 24, 2019