Anima Mundi e FestLatino driblam falta de recursos para seguir em pé

A criatividade que embala o trabalho de atores e diretores precisou contaminar os festivais de cinema brasileiros. Decidido no primeiro semestre, o cancelamento do patrocínio de órgãos federais, como Petrobras e BNDES, exigiu a busca por alternativas de financiamento para que os eventos pudessem acontecer.

Marcados para meados de 2019, o Anima Mundi e o Festival de Cinema Latino-Americano foram os que mais precisaram correr, mas o aperreio foi recompensado. Os dois eventos abrem nesta quarta-feira (24), em São Paulo, após encontrarem estratégias distintas para sua realização.

O Anima Mundi apostou em uma campanha de financiamento coletivo que ultrapassou sua meta e arrecadou R$ 440 mil de pessoas físicas e estúdios de animação. “A campanha comprovou algo que a gente já sentia. Temos um público muito carinhoso, mas também profissionais que cresceram com o festival e estão ativos em um mercado que está forte”, diz Marcos Magalhães, um dos idealizadores do evento.

No caso do FestLatino, a parceria com consulados fez a programação bater seu recorde de títulos, com a presença de 148 filmes de 16 países. “Vimos no início do ano que essa seria a edição mais complicada e corremos atrás de parceiros. Isso se reflete no número de filmes e convidados”, diz o diretor do festival, Francisco César Filho.

27º Anima Mundi

As sessões de curtas costumam ser grandes queridinhas do festival, que reúne 35 títulos de 45 países, mas Marcos Magalhães classifica a seleção de longas deste ano como “excepcional”. Ele aponta ainda uma vertente crescente no Anima Mundi: a do documentário animado. “A animação tem sido usada cada vez mais para comentar e narrar episódios reais até mesmo com mais veracidade”, diz.

Ele destaca ainda o papel do festival como janela para filmes que dificilmente seriam vistos de outra maneira. “São poucas as oportunidades para ver esse tipo de filme em uma tela grande e encontrar gente para comentar”.

Destaques

‘Tio Tomas’ (Can/Fra/Por) Dir.: Regina Pessoa Recheado de afeto da diretora pelo tio, o filme vencedor da etapa carioca do festival integra a sessão Curtas 10. Amanhã, às 18h; sex., às 19h; dom., às 17h, no Petra Belas Artes

‘Another Day of Life’ (Pol/Esp) Dir.: Raúl de la Fuente e Damian Nenow O longa, que narra a cobertura jornalística da guerra em Angola, representa uma vertente crescente de documentários animados. Hoje, às 22h; amanhã, às 20h, no Petra Belas Artes

‘Miúda e o Guarda-Chuva’ (Brasil) Dir.: Amadeu Alban Um dos destaques da programação infantil é este filme sobre a relação de uma garota com sua planta carnívora. Sex., às 16h, no Petra Belas Artes; Sáb., às 15h30, no IMS

Serviço

De hoje a domingo no Petra Belas Artes e IMS (R$ 18), Itaú Cultural (grátis) e Unibes (Anima Fórum). Veja a programação em animamundi2019.com.br.





14º FestLatino

As mulheres dão a tônica do evento, que homenageia as diretoras Tata Amaral e Cláudia Priscilla e destaca o legado da atriz Léa Garcia. “Ela é um fenômeno, com atuação muito forte no cinema, na TV e no teatro desde os anos 1950”, lembra César Filho. Entre os 148 filmes há títulos de países como Argentina, Panamá e Paraguai. Parte deles estará disponível gratuitamente no streaming Spcine Play.

O festival conta ainda com uma mostra de escolas de cinema. “Esse é o nosso orgulho. Aí está o futuro do audiovisual. É fácil identificar realizadores importantes hoje que vieram desses cursos. É algo que deve ser valorizado”, diz o diretor.

Destaques

‘Fakir’ (Brasil) Dir.: Helena Ignez O documentário traça as origens da arte popular do faquirismo e seus desdobra- mentos no Brasil, América Latina e França. Hoje, às 20h30, no Memorial da América Latina

‘O Guru’ (Chile) Dir.: Rory Barrientos Lamas O filme, que retrata um operário em busca do sonho de ser lutador, integra o Foco Chile, com exibição de quatro títulos desse país. Sáb., às 21h, no Cinesesc

Serviço

De hoje ao dia 31 no Memorial da América Latina, Cinesesc e Circuito Spcine. Ingressos grátis ou até R$ 12. Veja a programação em festlatinosp.com.br.