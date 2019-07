Aproveite a última oportunidade de ver Tarsila do Amaral de graça no Masp

O Masp (Museu de Arte de São Paulo) tem a tradição de oferecer a entrada gratuita aos visitantes nas terças-feiras. Aos que planejam passar pelo espaço nesta terça (23), porém, é preciso estar preparado para enfrentar filas muito maiores do que as normais para o dia.

Isso é porque esta é a última oportunidade de visitar a exposição "Tarsila Popular", com obras clássicas de Tarsila do Amaral (1886-1973) sem pagar nada. A mostra da artista modernista brasileira fica em cartaz até o domingo, dia 28 de julho.

Dia de frio e de chuva e o MASP está como? Lotado. Não falta gente para ver Tarsila, Lina, os têxteis pré-colombianos e os cavaletes de vidro. Chega mais. Terça grátis Qualicorp pic.twitter.com/T8Jq0bQaYy — MASP (@maspmuseu) July 16, 2019

São 92 obras expostas, que conversam com o "popular", termo tão explorado em suas pinturas, que abordam paisagens do interior e do subúrbio, de fazendas e favelas, de personagens indígenas ou negros. Tudo em cores vivas, claras e cotidianas, como o azul, o amarelo e o verde – amarrando a bandeira brasileira aos cenários e mensagens das telas. "Tarsila Popular" tem curadoria de Fernando Oliva e Adriano Pedrosa.

Com a grande procura no período das férias, o Masp ampliou seus horários de funcionamento durante o mês de julho. Nesta terça, o horário de visitação é das 10h às 20h. Já na quarta (24) e quinta (25) e domingo (28), o museu fecha uma hora mais cedo, às 19h. Na sexta-feira (26) e no sábado (27), é possível visitar o espaço até as 21h.