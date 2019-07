Ingressos estão à venda para mostra sobre Batman no Memorial da América Latina

Os 80 anos do Homem-Morcego serão comemorados em grande estilo com uma exposição que acontece de 5 de setembro a 15 de dezembro, no Memorial da América Latina.

Com curadoria de Ivan Freitas da Costa, “Batman 80 – A Exposição” reúne cenografia, acervo com quadrinhos e outros itens raros que narram a trajetória do personagem criado por Bill Finger e Bob Kane.

Os ingressos têm hora marcada. Para visitas de terça a sexta custam R$ 35. Aos fins de semana, a entrada sai a R$ 45. A venda acontece pelo site da mostra.