Gente como a gente! Zeca Pagodinho posta vídeo pegando ônibus

Zeca Pagodinho é gente como a gente! O cantor publicou um vídeo pegando ônibus em Xerém, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (22).

No estilo "deixa a vida me levar", sorridente e de óculos escuros, Zeca Pagodinho, esbanja simpatia, conversa com outro passageiro e interage com alguns garotos que estavam no ônibus.

"Segunda-feira de manhã e o Zeca Pagodinho está como? Pegando um ônibus pro centro de Xerém", diz a legenda do vídeo compartilhado no Instagram.

A postagem fez sucesso entre os fãs. "O retrato daquela simplicidade", escreveu uma seguidora. "Se eu pego um ônibus com esse cara fico louco. Já penso logo em tocar samba", brincou outro. "Nosso muso acessível", comentou a rapper Preta Rara.

Veja o vídeo: