Velozes e Furiosos 9: Filmagens são suspensas após acidente com dublê

As filmagens de "Velozes e Furiosos 9", que ocorriam nos estúdios Leavesden, no Reino Unido, foram interrompidas após um acidente que deixou um dublê ferido.

Um representante do estúdio Universal, que produz a franquia, confirmou o ocorrido para o site da Deadline. "Tivemos um ferimento no set de Velozes e Furiosos hoje. Paramos a produção pelo restante do dia para focar nesta situação", disse representante da Universal.

O filme deve estrear no primeiro semestre de 2020. Jason Statham e Dwayne The Rock Johnson, que estavam no filme anterior, não estarão no novo filme. Além de Vin Diesel, estão confirmados os retornos de Michelle Rodriguez, Charlize Theron e Helen Mirren.