Mais de 80 anos de 'Príncipe Valente' são reeditados em coleção em capa dura

O canadense Hal Foster (1892-1982) entrou para a história dos quadrinhos ao apresentar um traço realista e detalhado e, ao mesmo tempo, inaugurar uma forma mais adulta de se consumir esse tipo de produto. Tudo isso aconteceu com “Príncipe Valente”, publicado ininterruptamente desde sua estreia, em 1937.

São mais de 80 anos de tiras, apresentadas agora em uma coleção que reúne as histórias do personagem ano a ano e que pode ser assinada ou comprada diretamente nas bancas. “Príncipe Valente” representou uma evolução na carreira de Foster, que vinha da ilustração publicitária.

Ele havia obtido grande sucesso ao adaptar para os quadrinhos as histórias de Tarzan, escritas por Edgar Rice Burroughs, voltadas para o público infantojuvenil. O artista, no entanto, criticava a superficialidade dos roteiros, o que o fez caprichar na pesquisa de “Príncipe Valente”, inspirado nos romances medievais de cavalaria.

Obra destaca riqueza de detalhes até para coadjuvantes / Reprodução

Foram dois anos até Foster chegar à história do príncipe que, após uma derrota sofrida pelo pai, cresce longe do reino que lhe é de direito, mas cultiva valores como bravura, coragem e bondade.

O artista capricha nos detalhes de época, que vão desde o vestuário à arquitetura. As cenas de batalha requerem atenção à parte: mesmo em quadros de tamanho reduzido, cada personagem é tracejado com a mesma atenção dada ao protagonista. Outra novidade está na ausência de balões. Como na literatura de cordel, os quadros recebem legendas que descrevem a ação, aproximando a obra da prosa.

Apesar de ambientar a história nos míticos tempos do Rei Arthur, o que abre margem para aventuras épicas, o que se sobressai de “Príncipe Valente” é a humanidade do protagonista e a forma como ele lida com as situações que encontra pela frente. Ele é pintado muito mais fortemente como homem do que herói, e essa característica também influenciaria a forma como os superpoderosos das HQs seriam retratados décadas depois.