Confira cinco destaques da Comic Con San Diego deste ano

Em sua 50ª edição, encerrada na domingo (21), a Comic Con San Diego reuniu celebridades da cultura pop para apresentar cenas inéditas, encontros emocionantes e novidades que veremos pelas telas ao longo do próximo ano. Veja destaques:

Fase 4 à vista

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, anunciou dez projetos que estreiam entre 2020 e 2021 nos cinemas e no futuro serviço de streaming Disney+. Entre as séries originais da plataforma, estão “Gavião Arqueiro”, “Falcão e Soldado Invernal”, “What If…?”, “WandaVision” e “Loki”, estrelada por Tom Hiddleston (foto).

O ator Tom Hiddleston / Kevin Winter/Getty Images

Mais Marvel

No cinema, a fase 4 da Marvel abre com “Viúva Negra’, que estreia em maio do ano que vem. Foram confirmadas ainda a produção de “Os Eternos”, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” e “Shang-Chi”, além de “Thor: Amor e Trovão”, com Natalie Portman na versão feminina do protagonista, e uma nova versão de “Blade” estrelada por Mahershala Ali (foto).

O ator / Kevin Winter/Getty Images

Brasil no Eisner

Autora do pôster oficial da CCXP 2018, a brasileira Adriana Melo integra o time premiado na categoria de melhor antologia do Prêmio Eisner – o Oscar dos quadrinhos. Ela colaborou com uma história para “Puerto Rico Strong”, HQ agraciada na ocasião, cuja venda arrecadou fundos para vítimas do furacão Maria, responsável por arrasar Porto Rico em 2017.

HQ “Puerto Rico Strong” teve colaboração da brasileira Adriana Melo / Reprodução

Chuva de Trailers

Os painéis apresentaram os primeiros trailers de várias produções aguardadas, como as séries “The Witcher” (foto), estrelada por Henry Cavill, e “Star Trek: Picard”, com uma emocionante participação de Patrick Stewart. Tom Cruise supreendeu ao apresentar o trailer de “Top Gun: Maverick”, e os fãs de “Westworld” tiveram uma prévia da terceira temporada.

"The Witcher", estrelada por Henry Cavill / Divulgação

Sem dizer adeus

Na esteira de suas 32 indicações ao Emmy, “Game of Thrones” pôs atores como Maisie Williams e Nikolaj Coster-Waldau de frente com o público para discutir o final da produção. Eles comentaram desde a gafe do copo de café que surgiu em cena às especulações sobre possíveis spin-offs e se Bran sonhava com o trono desde o início.