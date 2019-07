'O Rei Leão' arrecada US$ 185 milhões nos primeiros três dias de exibição

O remake do clássico de animação O Rei Leão, dirigido pelo cineasta e ator Jon Favreau, estreou na liderança das bilheterias norte-americanas ao arrecadar US$ 185 milhões durante seus três primeiros dias de exibição.

Leia também:

Família relata desaparecimento de cachorro: ‘uma gaivota o levou’

Mãe de Cameron Boyce posta foto com o filho no Instagram: ‘Minha bússola’

O filme já soma US$ 531 milhões contando todos os países, mas já havia sido lançado em alguns países, como a China. A animação original, que foi aos cinemas em 1994 com direção de Rob Minkoff e Roger Allers, arrecadou US$ 968,5 milhões em valores corrigidos.