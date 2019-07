Marina Ruy Barbosa dá adeus (ou até logo?) ao ruivo e aparece loira em foto

"Finalmente loira!", comemorou Marina Ruy Barbosa nesta segunda-feira (22) em uma foto sua, quase irreconhecível, com o cabelo inteiro platinado. A atriz cujo cabelo virou marca registrada surpreendeu seus fãs com o novo look – que muitos não estão acreditando ser real.

LEIA MAIS:

Valquíria será a primeira super-heroína LGBT da Marvel no cinema

Tom Brady leva filha para pular de cachoeira – e recebe criticas no Instagram

De corte e cor nova, Marina exibe visual que, para alguns fãs, é sinal de novo personagem vindo por aí.

Nos comentários, houve elogio, mas também muito lamento de quem adorava o ruivo natural da modelo. "O cabelo nem é meu, mas senti uma dor no peito só de olhar", opinou uma usuária no Twitter. Outra foi mais cética: "Ficou maravilhosaaaaa, mas eu acho que é fake hahahaha".

Ficou a dúvida se a atriz tingiu, realmente, as madeixas, ou estaria usando uma peruca hiperrealista – como uma "lace front". O fato é que não é a primeira vez que ela dá sinais de querer mudar sua cor ruiva.

"Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?", recordou. "Finally blonde!"

Confira o resultado a seguir: