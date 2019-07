Leo Dias diz que amizade com Lívia Andrade acabou após confusão com Antonia Fontenelle

Após ter uma entrevista sua vetada no programa "Fofocalizando", Antonia Fontenelle mandou um recado agressivo, vias redes sociais, para Lívia Andrade, uma das apresentadoras do programa do SBT. A confusão acabou sobrando para Leo Dias, colega de Lívia na atração e amigo próximo de ambas.

O jornalista desabafou no Twitter na madrugada desta segunda-feira (22) e afirmou que as coisas não andam bem entre ele e Lívia, que chegou a abrigá-lo em sua casa quando Dias estava fazendo reabilitação contra sua dependência química.

"Estou no meio de uma briga de duas pessoas que amo. Não sou obrigado a tomar partido. Mas saibam que eu jamais mentirei para nenhuma das duas. Livia não olha mais na minha cara. Eu lamento. Perdi uma irmã", disse ele.

Foi o próprio Leo Dias que fez a entrevista com a comadre – ele é padrinho do filho caçula de Antonia. Ele tinha a intenção de alavancar a audiência do programa, que anda ameaçado de corte.

"A minha intenção em colocar a Antônia no ar era pressioná-la a falar do Eduardo Costa (com quem ela estaria namorando). Ela tinha me prometido que não falaria da Lívia. O programa passava por uma semana decisiva. Silvio disse que ia acabar com o Fofocalizando. Eduardo Costa sempre dá ibope", explicou.

Ele disse que está muito abalado com esse afastamento da colega do SBT. "Lívia salvou minha vida. Achava que era minha irmã de alma. Me afundei de tristeza com isso tudo. Mas estou me recuperando. Amanhã de manhã antes de ir pra SP volto pra terapia", afirmou.