Marca lança linha de cafés em homenagem a 'Friends', para quem sonha em visitar o Central Perk

Neste ano, a clássica sitcom "Friends" completa 25 anos de existência. E para comemorar, uma marca relembra aquilo que uniu o grupo de amigos: os cafés e chás do Central Perk.

Em colaboração com a Warner Bros., a rede de cafeterias Coffee Bean & Tea Leaf vai lançar uma coleção exclusiva de "blends"e chá e café, cada receita inspirada em um dos personagens do elenco principal. Até o momento, os produtos só estão disponíveis para clientes da loja física da Coffee Bean; a franquia norte-americana está presente nos EUA e outros 31 países. A unidade mais próxima do Brasil fica no Paraguai.

Confira abaixo cada receita disponível para compra – e o "Friend" no qual ela foi inspirada.

Rachel Green – Matcha Latte

Com leite, baunilha e chá verde, esta bebida é estilosa e moderna – como a própria Rachel.

Monica Geller – Midnight Mocha Cold Brew

Feito por infusão a frio e servido com leite e calda de chocolate, este café serve perfeitamente Monica. Segundo a divulgação, a receita tem "sabores de café e chocolate em equilíbrio perfeito para perfeccionistas como Monica".

Joey Tribbiani – Chá gelado de manga

Uma bebida divertida e tropical, servida com gelo, para personalidades energéticas como a de Joey.

Chandler Bing – Caramel Coconut Latte

Este café é feito com leite, coco e caramelo torrado. A marca explica esta bebida como algo pelo qual Chandler se apaixonaria, após tomar apenas café preto – como aquela vez em que ele ficou obcecado por banhos de espuma.

Ross Geller – Classic Flat White

Esta bebida é um espresso, com leite aerado. Um clássico, atemporal e elegante – do jeito que Ross gostaria de ser.

Phoebe Buffay – Cookies & Cream Ice Blended

Mais para um milk shake do que um café, esta bebida combina com a personalidade doce, divertida e até meio doidinha de Phoebe. Ela traz um espresso misturado com creme de baunilha e pedacinhos de bolachas de chocolate.