Ex-diretor da Globo Mário Lúcio Vaz morre aos 86 anos

Essa foto foi tirada mês passado, no niver do meu anjo da guarda Mario lucio Vaz, ao lado do seu filho Mariozinho. Este homem, Mario, meu anjo, foi a única pessoa que brigou por mim na Rede Globo, foi a única pessoa que me amou verdadeiramente na emissora… Hj meu anjo virou anjo pra todos que o conheceu, hoje, meu anjo deixará de contar suas piadas e não mais me dará o melhor e mais verdadeiro bjo e abraço… as sdds do avô, pai, marido, amigo e meu único anjo da guarda será eterna. (sua neguinha te ama)!!!