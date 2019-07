Alok anuncia que vai ser pai: 'Quero ter vários, meu plano é casa cheia'

Alok anunciou no último sábado, 20, que será pai. O DJ goiano confirmou a informação pelo Instagram, após um apresentador do festival de música eletrônica Tomorrowland, na Bélgica, divulgá-la ao público do evento.

O DJ disse ainda que pretende aumentar a família. "Espero que [o bebê] seja o primeiro de muitos. Quero ter vários filhos. Meu grande sonho é ter cinco: três biológicos com a Romana e dois adotados. Esse é meu plano. Casa cheia", falou.

Leia também:

Gente como a gente! Zeca Pagodinho posta vídeo pegando ônibus

La Casa de Papel: Os personagens que terão destaque na parte 4

O objetivo do músico não vem à toa. Em maio de 2018, Romana Novais perdeu o bebê após quase dois meses de gestação, e Alok afirmou que o sentimento de pai permaneceria. "A luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão", disse na época.