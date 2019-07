MasterChef Brasil: Saiba quem foi o eliminado deste domingo (21)

No MasterChef Brasil deste domingo (21), os candidatos tiveram de reproduzir uma receita de família da chef Paola Carosella para se manter na competição. Ecatharine não se destacou entre os demais cozinheiros e foi eliminada do programa.

A prova de eliminação podia parecer simples, mas se revelou uma das mais difíceis da temporada. O preparo de um tradicional almoço familiar de domingo, com uma massa com molho de tomate, frango e salada, exigiu dos candidatos muita técnica e, principalmente, organização.

Os chefs criticaram a massa e o molho do prato da professora de dança. Veja aqui a reação dos jurados.

Em entrevista ao Portal da Band, Ecatharine revelou quais foram suas dificuldades. “Eu não sei onde foi que eu errei tanto. Segui as dicas, mas me perdi um pouco na massa, tava dura. Foi falta de organização. Eu deixei muito perto do momento e não deu tempo de cozinhar tudo”, contou. Confira a entrevista completa aqui.