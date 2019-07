MasterChef Brasil: 'Quero seguir o caminho da gastronomia que o programa me abriu', diz Ecatharine

A professora de dança do ventre Ecatharine Santos não se deu bem ao reproduzir um prato da chef Paola Carosella e acabou dando adeus ao MasterChef Brasil neste domingo (21). Com problemas na massa, a participante foi a pior na prova de eliminação.

Com o desafio de replicar o prato de ravióli de espinafre com molho de tomate e frango, os cozinheiros tiveram que se atentar a muitos detalhes da receita. Em entrevista ao Portal da Band, Ecatharine revelou quais foram suas dificuldades.

“Eu não sei onde foi que eu errei tanto. Segui as dicas, mas me perdi um pouco na massa, tava dura. Foi falta de organização. Eu deixei muito perto do momento e não deu tempo de cozinhar tudo”, contou.

A baiana sempre se saiu bem em provas de reprodução no programa, mas desta vez o erro foi fatal: “Eu estava bem confiante, porque é a comida que eu costumo fazer em casa. Eu sou boa em reprodução. Às vezes quando é para criar, eu me perco, porque eu quero por tudo que eu sei no prato. Mas a reprodução tem tudo estabelecido, aí eu consigo me dar bem”, frisou.

Emocionada, a cozinheira falou da emoção de preparar um prato de Paola Carosella: “Reproduzir um prato de um chef já tem uma responsabilidade, sendo da Paola então, é muito mais desafiador, tem muita pressão. Mas é uma honra estar aqui e poder fazer um prato dela para ela”, completou.

Eliminada do programa, a professora de dança do ventre pretende seguir estudando gastronomia e se especializar para ser uma chef de cozinha: “Meu plano agora é ir pra praia, descansar, e depois pensar o que eu vou fazer da vida. Quero continuar na gastronomia, me encontrei, aqui eu pude ver que eu tenho talento e preciso estudar. Quero seguir esse caminho que o MasterChef abriu pra mim”.

“Sair é sempre ruim, ainda mais que são poucas pessoas, e a gente quer sempre ir mais longe. Não estar mais aqui é triste, mas eu não saio triste. Estou muito emocionada por tudo que vivi, mas é só satisfação, alegria”, finalizou.