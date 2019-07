Marvel na Comic-Con: Natalie Portman será Thor e Angelina Jolie, super-heroína

A Marvel se tornou um dos assuntos mais comentados mundialmente nas redes sociais durante a noite deste sábado, 20, graças ao painel montado pelo estúdio durante a Comic-Con 2019, em San Diego, na Califórnia. No evento, o estúdio divulgou o calendário de futuros lançamentos para a sua Fase 4 de produções, iniciada após o lançamento de Vingadores – Ultimato.

Além das previsão de estreia, elenco e roteiro para os mais de 10 filmes e séries que pretende lançar até 2022, Kevin Feige, presidente da Marvel, anunciou que Vingadores – Ultimato ultrapassou Avatar como a maior bilheteria na história do cinema Apesar de não ter citado números exatos, o filme de James Cameron arrecadou US$ 2,788 bilhões em bilheteria, enquanto o longa da Marvel já havia atingido a marca de US$ 2,780 bi na última segunda-feira (15).

Comprada pela Disney em 2009, algumas das séries anunciadas pela Marvel serão produzidas diretamente para o Disney+, serviço de streaming do estúdio do Mickey que deve estrear ainda em novembro deste ano.

Abaixo, confira os principais títulos e informações divulgados pela Marvel na Comic-Con 2019:

Natalie Portman será a nova Thor

Apesar de não ter aparecido em Thor: Ragnarok, Natalie Portman estará de volta à franquia em Thor: Love and Thunder, o quarto filme da série, como Jane Foster e sob a direção de Taika Waititi. No filme, a cientista assume o martelo de Thor e a alcunha de Deusa do Trovão, tornando-se a super-heroína titular da história.

Além de Natalie, Chris Hemsworth, que interpretou o herói original, também foi confirmado no elenco da produção, assim como Tessa Thompson, que volta ao papel de Valquíria. Ela, por sinal, será a primeira heroína assumidamente LGBTQ do universo Marvel. "Como rei [de Asgard], ela precisa encontrar uma rainha", disse a atriz durante o evento. A data de lançamento do filme está marcada para 5 de novembro de 2021.

Mahershala Ali será Blade, o caçador de vampiros

Reuters/ Mario Anzuoni

O primeiro filme de Blade foi lançado nos cinemas ainda em 1998, com Wesley Snipes no papel do caçador de vampiros futurista. Agora, Mahershala Ali assume o personagem no universo da Marvel, que ainda não anunciou previsão de estreia para o título nem os outros nomes que estão envolvidos no elenco e produção.

Angelina Jolie faz sua estreia como super-heroína

Christopher Polk/Getty Images

Em negociações com a Marvel desde o ano passado, Angelina Jolie anunciou oficialmente a sua entrada para o universo do estúdio, através do filme Os Eternos, com previsão de estreia para 6 de novembro de 2020. Ela dará vida a Thena, híbrido de super-heroína, deusa e alienígena. "Estou muito animada de estar aqui. Vou trabalhar 10 vezes mais", disse a atriz durante o evento.

Além de Angelina, Os Eternos também terá no elenco Richard Madden (Game of Thrones), como Ikaris; Salma Hayek como a líder Ajak; Kumail Najiani como Kingo; Lauren Ridlogg como Makkari; Brian Tyree Henry como Phastos; Lia McHugh como Sprite; e Don Lee como Gilgamesh.

Scarlett Johansson terá filme solo de Viúva Negra

Reprodução

Mais de dez anos após ter assumido o papel de Viúva Negra no universo Marvel, Scarlett Johansson finalmente terá um filme focado na história da personagem. Já em fase de filmagens, o longa também traz Rachel Weisz, David Harbour (Stranger Things) e Florence Pugh no elenco e será o primeiro lançamento dos títulos anunciados, com previsão de estreia para 1º de maio de 2020. O roteiro de Jac Schaeffer será focado na formação da personagem como espiã e a direção é de Cate Shortland.

Loki e Wanda ganharão série

Reprodução

Um dos vilões mais queridinhos da Marvel, Loki (Tom Hiddleston) terá sua própria série no serviço de streaming Disney+, com previsão de estreia para a primavera de 2021. A história acompanhará o irmão de Thor em sua trajetória após o final de Vingadores: Ultimato e terá entre seis e oito episódios.

No inverno de 2020, será a vez de uma história focada nos personagens Soldado Invernal (Sebastian Stan) e Falcão (Anthony Mackie), personagens que apareceram antes em Capitão América. Com seis episódios, a minissérie terá direção de Kari Skogland (The Handmaid’s Tale).

A Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) também terão sua própria série, WandaVision, com estreia marcada para a primavera de 2021. A história terá algumas interseções com a sequência de Doutor Estranho e ainda conta com Monica Rambeu (de Capitã Marvel) em versão adulta, interpretada por Teyonah Parris.

Elenco original volta para série sobre dimensões paralelas

Um dos projetos mais ambiciosos que a Marvel apresentou no painel foi a série What If…, outra exclusividade do serviço de streaming da Disney. A premissa é mostrar como alguns super-heróis têm vidas completamente diferentes em dimensões paralelas.

No elenco, alguns nomes já conhecidos dos fãs, como Michael B. Jordan (Killmonger), Josh Brolin (Thanos), Mark Ruffalo (Hulk) e Tom Hiddleston, além de Samuel L. Jackson (Nick Fury), Chris Hemsworth, Chadwick Boseman (Pantera Negra), Jeremy Renner (Gavião Arqueiro), Paul Rudd (Homem-Formiga) e Michael Douglas (Hank Pym).

Doutor Estranho 2: o primeiro filme de terror da Marvel

Batizada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a sequência de Doutor Estranho, estrelada por Benedict Cumberbatch, está sendo anunciada como o primeiro filme de terror do universo Marvel. De acordo com o diretor Scott Derrickson, o longa irá explorar o tom "gótico" e o "horror" dos quadrinhos, além de ter uma participação da Feiticeira Escarlate As filmagens começam em 2020 e a estreia é em 7 de maio de 2021

Após anunciar o calendário oficial de lançamentos para os próximos dois anos, Kevin Feige ainda confirmou outras sequências durante a Comic-Con. Além de reviver a franquia Quarteto Fantástico, ele anunciou novos filmes de Pantera Negra, Capitã Marvel e Guardiões da Galáxia.