'Tire as crianças das jaulas', diz Justin Bieber a Trump

Justin Bieber usou o perfil oficial dele no Twitter neste sábado, 20, para fazer um pedido ao presidente dos Estados Unidos. O cantor quer que Donald Trump liberte os imigrantes ilegais adolescentes que foram detidos e separados de seus familiares ao tentar cruzar a fronteira americana.

No último ano, houve relatos de crianças sendo vítimas de maus tratos em centros de detenção ao tentarem chegar ao país de forma ilegal ou para pedir asilo.

Leia também:

Mulher que falsificava assinaturas de Clooney é extraditada

Rafael Vitti publica foto de pai com bebê no colo e confunde seguidores

Justin Bieber agradeceu o empenho de Trump em tirar o rapper Asap Rocky da prisão. Na ocasião, Kanye West e Kim Kardashian também fizeram apelos ao presidente. Asap está preso na Suécia desde o início do mês por ter se envolvido em uma briga de rua enquanto visitava o país.

"Acabei de falar com Kanye West sobre o encarceramento do seu amigo Asap Rocky. Vou ligar para o muito talentoso primeiro ministro da Suécia para ver o que podemos fazer para ajudar Asap Rocky. Muitos gostariam que isso fosse resolvido de forma rápida", escreveu Trump.

"Eu realmente agradeço por você estar tentando ajudar ele (Asap) Mas enquanto você está nisso, Donald Trump, você pode também tirar aquelas crianças das suas jaulas", afirmou Bieber sobre os imigrantes. A referência foi direta às crianças que acabaram presas nos centros de detenção de estrangeiros, da força federal ICE.

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages?

— Justin Bieber (@justinbieber) July 20, 2019